Corée du Nord : Washington augmente sa pression sur Pékin

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de faire fi des sanctions internationales en faisant commerce de marchandises interdites, comme le charbon. La Chine l’aide à les contourner.D’après le comité de suivi de l’Onu des sanctions imposées au régime de Kim Jong-un, cette année, celui-ci aurait engrangé jusqu’à 410 millions de dollars grâce aux seules exportations de charbon. Et cet argent servirait à financer son programme d’armement nucléaire et balistique.A ce propos, le Wall Street Journal a précisé qu’en 2020, le royaume ermite en avait illégalement expédié à plusieurs centaines de reprises depuis son port de Nampo, situé dans l’ouest de la péninsule, vers ceux chinois de Ningbo et Zhoushan. Le journal économique a alors cité un haut responsable du département d’Etat américain.Les Etats-Unis continuent alors de pointer du doigt Pékin. Dans une récente interview accordée à The National Interest, un think tank basé à Washington, le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale a affirmé croire que l’empire du Milieu avait laissé Pyongyang exporter les produits prohibés par les Nations unies.Robert O’Brien a d’emblée ajouté qu’à moins que la Chine n’applique scrupuleusement les mesures punitives contre son allié nord-coréen, celui-ci poursuivrait le développement nucléaire et balistique et le risque de prolifération des armes de destruction massive augmenterait. Des accusations qui visent donc à la fois Pyongyang et Pékin.