Les mesures sanitaires de niveau 2,5 appliquées dans la région métropolitaine

Photo : KBS News

Le niveau de distanciation sociale a été relevé à 2,5 à Séoul et dans ses environs à partir d’aujourd’hui et pour trois semaines.Selon les mesures sanitaires renforcées, cinq types de bars et discothèques, les karaokés, les salles de concerts, les salles de sport et les instituts scolaires privés doivent fermer leurs portes. Pourtant, les cours pour l’entrée à l’université en 2021 et certaines formations professionnelles publiques sont autorisés.Les halls de mariage et de pompes funèbres ne peuvent accueillir que moins de 50 personnes. Quant aux restaurants, ils peuvent recevoir des clients sur place jusqu’à 21 h, tandis que les cafés sont limités à la vente à emporter et aux livraisons. Les bains publics doivent respecter une jauge de 16 m² par personne, mais les saunas sont fermés.Les cinémas, les cyber-cafés, les salles de jeux doivent fermer leurs portes entre 21 h et 5 h du matin. Les centres sociaux peuvent accueillir jusqu’à 30 % de la capacité de la salle. En ce qui concerne les trains à grande vitesse KTX et les autobus, il est recommandé de rendre disponible moins de la moitié des sièges. Les matchs de sport se déroulent sans spectateurs et les événements religieux doivent, eux aussi, se tenir en distanciel.Pour le reste du territoire en dehors la mégapole, le niveau de prévention est porté à 2.