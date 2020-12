Liberté religieuse : la Corée du Nord sur la liste noire américaine depuis 19 ans

Photo : YONHAP News

Cette année encore, les Etats-Unis maintiennent la Corée du Nord et huit autres pays sur leur liste des nations « particulièrement préoccupantes » en matière de liberté religieuse.Le département d’Etat américain publie chaque année sa liste noire pour entrave à la liberté religieuse en vertu de la loi concernée votée en 1998 par le Congrès. Les huit autres pays sont les mêmes que l’an dernier : Birmanie, Chine, Erythrée, Iran, Pakistan, Arabie saoudite, Tadjikistan et Turkménistan. Et le Nigeria y a été ajouté.Dans un communiqué, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a martelé hier que la liberté religieuse était un droit non négociable et le fondement de la prospérité d’une société libre.Les Etats désignés comme « particulièrement préoccupants » doivent faire en sorte d’améliorer la situation sous peine de se voir infliger des sanctions de Washington. Celui-ci peut par exemple mettre fin à son soutien envers ces pays.