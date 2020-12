COVID-19 : des tests salivaires et antigéniques vont faire leur apparition

Photo : YONHAP News

Des tests salivaires et antigéniques permettant de dépister le COVID-19 de manière plus simple seront introduits la semaine prochaine dans des établissements vulnérables à la contamination.Le test PCR utilisé actuellement en Corée du Sud affiche un taux de précision de 99 %, mais nécessite un processus plus complexe. Un médecin expérimenté doit insérer un coton tige profondément dans les narines du patient.Or, pour ce qui est du test salivaire dont la précision est de 92 %, seul un échantillon de salive doit être recueilli et envoyé au laboratoire. Le prélèvement est beaucoup plus simple et peut se dérouler en l'absence de personnel médical.Le test antigénique, quant à lui, permet d’obtenir le résultat sans autre équipement médical et seulement 15 à 30 minutes après le test, alors qu’il faut attendre six heures pour le test PCR.Ces nouvelles méthodes de dépistage équiperont les hôpitaux de convalescence, les services d’urgence et les centres sociaux démunis de médecins.Les autorités sanitaires prévoient de prolonger les horaires des centres de test la nuit et les jours fériés et de mettre en place des bus de dépistage afin de faciliter le test des employés et des jeunes.