Une soirée dansante organisée dans une base de GI’s en violation des mesures sanitaires

Alors que l’épidémie de COVID-19 repart à la hausse en Corée du Sud, une soirée dansante dans une base militaire de GI’s sur le territoire national fait scandale.Selon le ministère des Affaires étrangères, cette fête organisée par un club de salsa s’est déroulée vendredi dernier dans le restaurant Flightline Taproom, au sein du camp Humphreys situé à Pyeongtaek, à 80 km au sud de Séoul. Sur les photos publiées par des participants sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de personnes danser côte à côte sans masque de protection.Ce rassemblement viole à la fois les réglementations sanitaires du gouvernement sud-coréen et les consignes des troupes américaines elles-mêmes.Séoul a appelé les GI's à se conformer aux mesures de prévention, par le canal de l’accord sur le statut des forces américaines en Corée (SOFA). A ce propos, les forces américaines ont fermé le lieu de l’événement et annoncé qu'elles feraient respecter le protocole sanitaire.