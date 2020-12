Vaccins contre le COVID-19 : la Corée du Sud s’approvisionne pour 44 millions de personnes

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, le gouvernement a dévoilé aujourd’hui son plan d’approvisionnement en vaccins contre le COVID-19. De fait, il a annoncé s’en être assuré pour au maximum 44 millions de personnes : 10 millions par le biais du mécanisme international COVAX Facility et 34 millions via des négociations avec les laboratoires pharmaceutiques comme AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Janssen.Précédemment, l’exécutif en avait fait état pour 30 millions de personnes, soit quelque 60 % de la population. Il a finalement affirmé qu'il pourrait précommander de quoi potentiellement vacciner 14 millions d’individus de plus, en considération du fait que le développement des vaccins n’est pas encore terminé et qu’il pourrait y avoir des effets indésirables dans le processus d’inoculation.Si les premières doses pourraient arriver en Corée du Sud en février prochain, le calendrier des vaccinations n’est pas encore fixé. Il le sera en tenant compte des campagnes menées à l’étranger et de l’évolution de l’épidémie dans le pays.Les autorités sanitaires envisagent de vacciner en priorité les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les malades chroniques, ainsi que le personnel soignant, les employés d’Ehpad, les policiers ou encore les sapeurs-pompiers.