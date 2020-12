Le GCED adopte une résolution sur le combat contre les discriminations liées au COVID-19

Photo : YONHAP News

Le « groupe de pays amis pour la solidarité et l'inclusion avec l'éducation à la citoyenneté mondiale » (GCED), lancé par l’Unesco à l’initiative de la Corée du Sud, a adopté à l’unanimité une résolution pour la lutte contre le racisme.Le texte souligne l’importance d’inculquer des valeurs, dont celles respectives à la citoyenneté mondiale, pour répondre à la discrimination et à la haine liées à la pandémie de COVID-19. Il réclame également la nécessité de promouvoir l’inclusion et la solidarité, d’autant que l’épidémie favorise la propagation de fausses nouvelles ainsi que les violences verbales et physiques à l'encontre de certaines communautés ou de pays en particulier. Il est aussi question d'inciter à résoudre les problèmes fondamentaux qui sous-tendent le racisme à travers les activités de l’Unesco dans les domaines de l’éducation, de la culture et des télécommunications.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a évalué que ce protocole confortait le leadership du pays du Matin clair dans le combat contre les comportements haineux et discriminatoires en vue de surmonter la crise sanitaire. La résolution a été proposée conjointement par 35 pays membres du conseil exécutif de l'organisation dont la Chine, l’Allemagne et la France, ainsi que cinq pays non membres.Séoul a inauguré cette communauté en mai dernier alors qu’elle s’impose dans le monde comme un exemple pour faire face à la pandémie.