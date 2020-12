COVID-19 : le bilan quotidien frôle toujours le seuil des 600 contaminations

Photo : YONHAP News

594 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés ces dernières 24 heures : 566 d’origine locale et 28 importés. Et Séoul et la province de Gyeonggi qui l’entoure représentent un peu plus de 65 % des infections domestiques.Le nombre des patients atteints de formes graves et celui des décès sont portés respectivement à 134 et à 552, soit une hausse respective d’un et de trois par rapport à la veille.Les contaminations sont toujours plus fréquentes dans les hôpitaux, les restaurants et les saunas.Selon le gouvernement, il est difficile de remonter la chaîne de transmission pour 26 % des porteurs du virus. Autre inquiétude : le taux de positivité des tests continue de progresser depuis début décembre pour s’établir à 4 %, quatre fois plus que celui enregistré en octobre et en novembre.Les autorités sanitaires sont allées jusqu’à dire que si la courbe des infections ne s’inversait pas pendant les trois prochaines semaines, le système hospitalier risquait de s’effondrer. Pour rappel, les mesures renforcées de distanciation sociale sont entrées en vigueur aujourd’hui et jusqu’au 28 décembre : le niveau 2,5, le quatrième palier sur une échelle qui en comprend cinq, dans Séoul et sa couronne, et le niveau 2 dans le reste du pays.