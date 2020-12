Moon Jae-in évoque la possibilité de rejoindre le CPTPP

Photo : KBS News

Samedi 5 décembre, c’était la journée du commerce extérieur en Corée du Sud. Cette année, le pays célébrait sa 57e édition. Aujourd’hui, une cérémonie officielle a été organisée à Séoul pour rendre hommage aux entreprises et aux industriels qui ont contribué à la promotion des produits « made in Korea » à l’étranger.A cette occasion, le président de la République a prononcé un discours. Moon Jae-in a alors annoncé que son gouvernement continuerait d’étudier l’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). C’est la première fois que le dirigeant a évoqué une telle possibilité.Le CPTPP est un nouveau TPP, l’accord de partenariat transpacifique lancé à l’époque de l’administration américaine de Barack Obama avec la participation des alliés des Etats-Unis, comme le Japon et l’Australie, en l’absence pourtant de la Chine. Mais Donald Trump en a retiré son pays.Le Japon et les autres nations ont repris le flambeau pour créer ce qu’ils ont désigné comme le CPTPP. Le président américain élu Joe Biden semble lui aussi envisager d’y revenir.Le mois dernier, Séoul a également signé le Partenariat économique intégral régional (RCEP), promu par la Chine.Lors de sa prise de parole aujourd’hui, le président Moon a aussi préconisé que les entreprises exportatrices soient elles aussi équipées au plus vite d’infrastructures respectueuses de l’environnement pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Et de s’engager à les aider à le faire par l’intermédiaire du New Deal vert mené par le gouvernement.