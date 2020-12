La dette publique gonfle dans le sillage du COVID-19

Photo : KBS News

Sous le coup de la crise sanitaire due au coronavirus, la dette publique a explosé cette année.D’après un dernier rapport mensuel sur les finances publiques, publié aujourd’hui par le ministère de l’Economie et des Finances, entre janvier et octobre, les recettes du gouvernement ont totalisé 409 500 milliards de wons, l’équivalent de 311 milliards d’euros, et les dépenses 468 500 milliards de wons, ou 355 milliards d’euros, soit une hausse de 3 300 milliards et de 50 900 milliards de wons respectivement par rapport à la même période l’an dernier.Ces dépenses ont été dopées principalement par les mesures de lutte contre le COVID-19 et les aides aux classes les plus durement touchées par la pandémie.Le déficit budgétaire s’est donc établi à 59 000 milliards de wons (44 milliards d’euros) sur les dix premiers mois de l’année. Le chiffre est bien évidemment plus élevé si l’on tient compte du déficit de la sécurité sociale, ce qui le porte à 90 600 milliards de wons, un bond de 45 100 milliards sur un an.Dans la foulée, la dette de l’Etat a atteint 812 900 milliards de wons (618 milliards d’euros), également fin octobre, 113 000 milliards de plus que fin 2019.