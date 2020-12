Conflit Choo-Yoon : le Comité de discipline du ministère de la Justice se réunit jeudi

Photo : KBS News

Le ministère de la Justice a notifié au procureur général Yoon Seok-youl qu’il réunirait jeudi, comme prévu, son Comité de discipline, en dépit d’une réaction violente de la majorité des procureurs.Le comité en question décidera notamment d’accepter ou non la demande de sanctions disciplinaires formulée le 24 novembre par la garde des sceaux Choo Mi-ae contre Yoon, et déterminera la nature de ces sanctions à lui imposer, en cas d’acceptation.Ce dernier a de son côté demandé au ministère de lui livrer la liste des membres de la cellule, une demande rejetée jusqu’à présent. Dans le même temps, le grand patron du ministère public a saisi la Cour constitutionnelle, notamment sur le caractère inconstitutionnel de la composition du comité.Dans ce contexte, hier, pas moins de 3 900 prêtres et moines catholiques ont publié une déclaration conjointe critiquant le procureur général. Ils l'ont qualifié de « plus grand obstacle » à la réforme du Parquet. En revanche, dix professeurs de l’université nationale de Séoul ont quant à eux dénoncé une tentative du pouvoir de mettre le ministère public à son service.