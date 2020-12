Photo : YONHAP News

Cette journée de mercredi est marquée par un changement dans le ciel, entre une matinée ensoleillée et le retour des nuages par le nord dans l'après-midi. A noter que les sud-Coréens devront bien s'hydrater : une alerte sécheresse est notamment en cours dans l'est de la province de Gangwon.Le mercure poursuit sa baisse. On enregistrait -3°C ce matin à Séoul, et jusqu'à -9°C à Andong, dans la province de Gyeongsang du Nord. Le temps sera le plus chaud sur l'île du Jeju, avec 14°C au plus fort de la journée.