Le Trésor américain sanctionne six sociétés impliquées dans le transport de charbon nord-coréen

Photo : KBS News

Washington continue de resserrer l’étau sur le contournement des sanctions onusiennes contre Pyongyang. Cette fois, c’est le Trésor américain qui est en première ligne.Effectivement, le ministère a inscrit hier six entreprises et quatre cargos sur la liste de l’OFAC, son agence chargée des sanctions financières. Il les soupçonne d’être impliqués dans le transport de charbon nord-coréen, en violation de l’embargo de l’Onu, permettant ainsi à la Corée du Nord de financer son programme nucléaire et balistique.Les six entités accusées sont la société nord-coréenne Daizin Trading, l’une des nombreuses entreprises rattachées au Parti des travailleurs, la chinoise Weihai Huijiang Trade et quatre autres basées à Hong Kong et au Vietnam. Un coup dur donc pour ces firmes, plus particulièrement celles de Chine et des autres pays que le Nord. La nouvelle mesure permettra de leur barrer l’accès au système financier international.Les Etats-Unis chercheraient ainsi à augmenter leur pression sur l’empire du Milieu sous prétexte de demander l’application des mesures punitives internationales contre le régime de Kim Jong-un.