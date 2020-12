COVID-19 : la propagation se poursuit avec 686 cas en 24 heures

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 ne régresse pas. En l’espace de 24 heures, 686 contaminations supplémentaires ont été recensées à travers le pays, 92 infections de plus que la veille. C’est le chiffre le plus élevé depuis le 2 mars. Le bilan cumulé depuis le début de l’épidémie est ainsi porté à 39 432.La propagation du coronavirus est redoutable. Il y a à peine un mois, le nombre des infections quotidiennes restait stable aux alentours de 100 cas seulement. Pourtant, ces deux dernières semaines, il a gonflé pour flirter désormais avec la barre des 700.Les contaminations groupées sont fréquentes dans les espaces du quotidien. Ce mercredi, les autorités sanitaires ont pointé du doigt les bars dits « hold'em » où les clients consomment de l’alcool tout en jouant aux cartes, les marchés traditionnels ou encore les restaurants. Sans oublier les maisons de retraite et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.Quant au nombre de décès, il a lui aussi progressé de quatre ces dernières 24 heures. Le pays en comptabilise dorénavant un total de 556, portant à 1,41 % le taux de létalité.Le gouvernement envisage de relever à son degré maximum le niveau des mesures de distanciation sociale, si l’expansion du virus se poursuit au rythme actuel.