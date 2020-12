Ouverture du Forum des normes Corée du Sud-Etats-Unis 2020

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington élargiront leur coopération en matière de normes dans les secteurs de pointe. L’Agence coréenne pour la technologie et les normes (KATS) a organisé aujourd’hui le « Forum des normes Corée du Sud-Etats-Unis » dans la capitale sud-coréenne avec la participation d’une trentaine d’experts sur place et en ligne.Cet événement a pour objectif de partager l’état des lieux de la standardisation d’industries comme l’intelligence artificielle, la technologie quantique et l’automobile du futur, pour lesquelles le pays du Matin clair prévoit de rejoindre la normalisation des techniques, et de discuter de la coordination bilatérale en la matière.Joe Bhatia, directeur de l’Institut américain des normes (ANSI), a affirmé dans un discours de bienvenue que les normes concernaient 93 % des produits exportés dans le monde et que la collaboration des deux alliés permettrait de promouvoir leur commerce extérieur, voire le développement des entreprises et des industries mondiales.Woo Tae-hee, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie coréenne (KCCI), a quant à lui affiché son intention d’encourager la participation des firmes sud-coréennes à cette collaboration, d’autant que le partage des techniques entre les deux pays est essentiel.