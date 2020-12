Vaccin anti-COVID : les premières injections pourraient débuter en avril au plus tôt

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé hier s’être assuré de disposer d'une quantité de vaccins anti-COVID pour au maximum 44 millions de personnes. Après cette annonce, beaucoup se posent la question : quand se faire vacciner ?D’après les autorités de santé, si les premières livraisons pourraient avoir lieu en février ou en mars prochains, les injections pourraient commencer en avril au plus tôt.Le gouvernement préfère assurer d’abord la sécurité des vaccins avant de lancer la campagne de vaccination, puisque la situation sanitaire est différente de celle en Europe et aux Etats-Unis, où les contaminations au coronavirus explosent.En outre, le mRNA mis au point par les laboratoires Pfizer et Moderna est un type de vaccin commercialisé pour la première fois et a été testé sur 30 000 individus seulement. Qui plus est, il n’y a pas de résultats d’essais cliniques sur les enfants ainsi que les personnes âgées et fragiles.L’exécutif précise qu’il établira un plan concret de vaccination après avoir examiné les effets bénéfiques ou indésirables des vaccins. Il attendra alors qu’aient été inoculées au moins un million de personnes à l’étranger. De plus, la priorité sera donnée aux populations vulnérables.