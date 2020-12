Samsung Electronics a investi le plus en R&D durant les trois derniers trimestres

Photo : YONHAP News

Les grandes entreprises sud-coréennes ont accru leur investissement en R&D ces trois premiers trimestres de l'année malgré la baisse de leurs bénéfices. C’est ce que nous apprend l’analyse du site CEO Score portant sur les 217 conglomérats qui publient ce chiffre.La somme des investissements cumulés de ces firmes s’est élevée à 40 156 milliards de wons, ou 30,5 milliards d’euros, soit 800 milliards de wons ou 609 millions d’euros de plus qu’il y a un an. Il s’agit d’une hausse de 2,03 % en glissement annuel. En revanche, leur chiffre d’affaires sur la même période a baissé de 4,85 %. La part des investissements en recherche et développement par rapport aux revenus a ainsi augmenté de 0,23 point pour atteindre 3,41 %.Samsung Electronics a occupé de loin la première place en matière de montant investi avec 15 897 milliards de wons, l’équivalent de 12 milliards d’euros. De son côté, Naver est le groupe qui a affiché le ratio investissement/chiffre d’affaires le plus élevé avec 25,51 %.Globalement, huit secteurs dont la construction navale, les machines et les équipements ont vu leurs investissements reculer de 5,2 %, alors que neuf autres tels que l’automobile et les composants automobiles et l’industrie pharmaceutique ont progressé de 3,4 %.