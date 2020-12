Corée du Nord : Kim Yo-jong remet en cause les récents propos de Kang Kyung-wha

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Yo-jong a critiqué les récents propos de la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères sur la réponse de Pyongyang face à la pandémie de coronavirus.Dans un communiqué publié aujourd’hui par le biais de l’agence de presse officielle, la KCNA, la puissante sœur cadette de Kim Jong-un a dénoncé des paroles « injurieuses et excessives » à l’égard de son pays. Et d’ajouter que Kang Kyung-wha semble vouloir refroidir encore davantage les relations intercoréennes, déjà mises à mal, et qu’elle devra payer le prix juste pour ses remarques.Pour rappel, la chef de la diplomatie sud-coréenne a affirmé samedi dernier avoir du mal à croire que le Nord n’a recensé aucun cas de contamination. Elle a également dit que tous les signes montrent que le royaume ermite se concentre sur le contrôle des infections. Kang a fait ces remarques dans sa prise de parole au « Dialogue de Manama », un forum sur la sécurité au Moyen-Orient tenu à Bahreïn. Son ministère a expliqué aujourd'hui que sa patronne avait dit cela seulement pour souligner la nécessité du front commun international contre le COVID-19.Sachez que la numéro deux de facto du régime communiste n’a pas mené d’offensive verbale contre Séoul depuis six mois, la dernière en date remontant au 17 juin. Elle avait alors fulminé contre le largage de tracts anti-Pyongyang par des groupes de transfuges nord-coréens au Sud et menacé de faire exploser le Bureau de liaison intercoréen, situé à Gaeseong sur le territoire nord-coréen.