Photo : YONHAP News

L'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) a paraphé lundi dernier un accord visant à renforcer les compétences des PME indiennes avec le bureau indien de l’Organisation internationale du travail (OIT).Il s’agit de la première aide publique que la Corée du Sud fournit en Inde. La Koica versera 2,38 millions de dollars d’ici 2022 pour élaborer des politiques en faveur des petites et moyennes firmes, soutenir les jeunes entrepreneurs, développer de nouvelles pousses et améliorer la productivité et les conditions de travail.Les secteurs bénéficiaires de cette assistance sont la transformation alimentaire et le textile dans les Etats d'Odisha et d'Andhra Pradesh.