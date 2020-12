Inauguration de la Commission de coopération culturelle Corée du Sud-UE

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inauguré aujourd’hui la 7e édition de la Commission de coopération culturelle Corée du Sud-Union européenne (UE) par visioconférence.Les deux partenaires profiteront de cette occasion pour rechercher des moyens de développement en faisant le point sur leur coopération, comme le partage des connaissances entre les villes culturelles, et en comparant les projets de chacune sur le soutien à la fusion de l’art et de la technologie.Parmi les autres enjeux à aborder : les échanges humains, dont ceux des architectes jeunes et talentueux, et la dynamisation de la production conjointe de contenus audiovisuels tels que les films et les dessins animés. La nécessité de mener des recherches communes dans les domaines de la culture et de l’art sera également examinée.Fondée sur le « protocole sur la coopération culturelle » dans le cadre de l’accord de libre-échange bilatéral qui a pris effet en décembre 2015, cette commission a pour but de promouvoir les échanges d’activités, de produits et de services culturels.Cette réunion a lieu chaque année en Corée du Sud ou dans un pays européen alternativement. Cependant, l’édition de cette année qui devait se tenir en Belgique s’est déroulée en ligne sur fond de pandémie de COVID-19.