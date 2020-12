Stephen Biegun poursuit son voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, le sous-secrétaire d’Etat américain Stephen Biegun, qui est également le représentant spécial pour la Corée du Nord, a été reçu aujourd’hui séparément par ses homologues, le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun et le négociateur nucléaire Lee Do-hoon.Au début de son entretien avec Choi, qui a eu lieu dans la matinée, le numéro deux de la diplomatie américaine a annoncé qu’ils échangeraient sur la coopération entre les deux pays non seulement en matière d’alliance bilatérale ou de dossier nord-coréen, mais aussi pour vaincre le coronavirus.De son côté, le vice-ministre sud-coréen s’est félicité des résultats obtenus ces deux dernières années par Séoul et Washington pour la paix dans la péninsule.Avant de rentrer à Washington samedi, le haut diplomate américain doit aussi rencontrer plusieurs hauts responsables de l’administration de Moon Jae-in. Parmi eux, les ministres des Affaires étrangères et de la Réunification, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, l’un de ses deux adjoints, le patron du Service national du renseignement (NIS) et l’émissaire spécial suédois pour la péninsule coréenne Kent Harstedt, actuellement en visite à Séoul.Biegun donnera également une conférence à l’Institut Asan pour les études politiques à Séoul. Il pourrait en profiter pour appeler Pyongyang à s’abstenir de provocations et à revenir au plus vite à la table des négociations.