Parlement : la session ordinaire prend fin aujourd’hui

Après 100 jours de débats mouvementés, la session ordinaire de l’Assemblée nationale se clôture aujourd’hui. Ce dernier jour, le Minjoo, le parti présidentiel, tentera de voter, en séance plénière, plusieurs projets ou propositions de loi lourds d’enjeux, mais contestés par l’opposition, en particulier par sa première force, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Une tentative qui ne semble cependant pas impossible, puisque le camp du pouvoir dispose d’un nombre suffisant de sièges pour le faire.Le patron du Minjoo, Lee Nak-yon, ne cache pas son émotion face à une telle possibilité, tout en demandant aux élus de sa formation de ne pas relâcher la vigilance jusqu’à la fin du vote.L’opposition s’indigne. Le chef du groupe parlementaire du PPP a dénoncé un acte de destruction parlementaire. Joo Ho-young a mis en avant que le président Moon Jae-in en était à l’origine.Son parti a lancé ce soir le « filibuster », l’obstruction parlementaire, afin de retarder le plus possible l’adoption notamment de la loi révisée sur la future agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires. Cet amendement vise à supprimer le droit de veto de l’opposition sur le choix des deux candidats finalistes à la tête de l’institution. Le président de la République doit désigner l’un des deux comme le patron de l’agence.Pourtant, il est presque certain que le texte en question sera voté demain, car une nouvelle session, cette fois extraordinaire, aura lieu à la demande du Minjoo.