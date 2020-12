Photo : YONHAP News

La grippe aviaire continue de se propager. Elle frappe cette fois-ci un élevage de cailles à Yeoju, à quelque 60 km au sud-est de Séoul. Une souche de type H5 y a été détectée aujourd’hui.Les analyses ont aussitôt débuté pour savoir s’il s’agit d’un cas hautement pathogène ou non. Le doute s’était installé dans la ferme en question depuis quelques jours, car une surmortalité et la chute brutale du taux de ponte ont été observées. Les autorités concernées estiment alors que le virus doit être hautement pathogène.En attendant les résultats, pas moins de 760 000 palmipèdes de six fermes se trouvant dans un rayon de 3 km vont être abattus de manière préventive dans le courant de la journée.