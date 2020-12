COVID-19 : Moon Jae-in demande au gouvernement de se procurer des vaccins supplémentaires

Photo : YONHAP News

Face au rebond inquiétant de la pandémie de COVID-19, le président de la République a organisé hier une visioconférence d’urgence depuis le centre de gestion de crise à la Cheongwadae. Moon Jae-in a fait le point sur l’évolution de la situation sanitaire, en particulier dans la région de Séoul, avec les participants à la réunion.A cette occasion, il a ordonné d’assurer l'approvisionnement de doses de vaccins supplémentaires, quand bien même cela risque d’alourdir le fardeau financier de l’Etat. Pour le dirigeant, la sécurité et la vie du peuple doivent être la priorité et il faut aussi parer à toute éventualité, puisque les vaccins ont été développés dans un laps de temps très court. De même, le plus grand nombre possible de personnes devront être vaccinées gratuitement ou à un prix modéré.Pour rappel, mardi, l’exécutif a dévoilé son plan visant à se procurer des doses pour au maximum 44 millions de personnes.Le locataire de la Maison bleue a également demandé à son gouvernement de faire en sorte de débuter les injections dès l’arrivée des premiers lots de vaccins et de préparer des lits de réanimation pour les patients présentant des formes graves de la maladie.