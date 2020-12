Photo : YONHAP News

Une fine pluie mêlée de neige est tombée tôt ce matin sur Séoul et sa région. La plupart des sud-Coréens n'auront sans doute rien remarqué en sortant de chez eux, car la neige a fondu instantanément. Cette première neige sur la capitale intervient 19 jours après la date moyenne, et 25 jours plus tard que l'an dernier.Le mercure est en légère hausse ce jeudi, avec une maximale de 8°C à Séoul et de 13°C à Busan, dans le sud-est de la péninsule.