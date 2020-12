COVID-19 : ouverture de nouveaux centres de dépistage dans 150 sites de la région de Séoul

Photo : YONHAP News

La visioconférence présidée hier par Moon Jae-in a réuni non seulement ses ministres, mais aussi les chefs des collectivités locales de la région de Séoul et la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Celle-ci a alors présenté une stratégie visant à juguler la progression du COVID-19 dans la zone métropolitaine.Jeong Eun-kyeong a précisé qu’il s’agissait notamment d’ouvrir de nouveaux centres de dépistage dans quelque 150 sites largement fréquentés par les jeunes, pour une durée de trois semaines, et d’élargir les enquêtes épidémiologiques.Selon la directrice de la KDCA, des dépistages anonymes seront proposés à ceux qui craignent une stigmatisation liée au nouveau coronavirus, et le choix sera laissé parmi trois tests : PCR, salivaires et antigéniques.Le gouverneur de la province de Gyeonggi, le maire d’Incheon et le maire par intérim de Séoul ont quant à eux demandé au gouvernement central d’apporter son soutien financier comme administratif pour que leurs collectivités puissent endiguer l’expansion du virus plus efficacement et plus rapidement.