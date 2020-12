Parlement : le PPP mobilise le « filibuster » en vue de retarder le vote des législations polémiques

Photo : YONHAP News

Hier, au dernier jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale, le Minjoo, le parti au pouvoir, a voulu voter en séance plénière les projets ou propositions de loi ainsi que les amendements permettant la réforme des institutions. En vain.La raison : le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, est farouchement opposée à ces textes. Ceux-ci concernent notamment la nouvelle agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires, dont les procureurs, l’envoi de prospectus anti-Pyongyang et le Service national du renseignement (NIS).A propos de l’agence en question, l’amendement proposé par le Minjoo prévoit, entre autres, de réduire à deux tiers le quorum nécessaire pour recommander à sa tête deux candidats finalistes au président de la République, qui doit en choisir un. Le comité de cette recommandation est composé de sept membres, dont deux présentés par le PPP. Or, six d’entre eux doivent donner leur consentement, en vertu de la loi telle qu’elle a été passée il y a un an.Le parti conservateur n’est pas resté les bras croisés et a mobilisé, tard le soir, le « filibuster » pour empêcher l’adoption du dispositif. Cette obstruction parlementaire a pourtant dû être suspendue à minuit automatiquement, et la législation concernée doit être soumise au vote sans tarder lors d’une session suivante, selon la loi sur le Parlement. Une session extraordinaire que le parti présidentiel avait d’ores et déjà convoquée pour l’ouvrir ce jeudi. Autrement dit, il est bien possible que le texte soit voté dans la journée.Le PPP a demandé à recourir au « filibuster » pour retarder aussi l’approbation des deux autres textes qu’il conteste. Pourtant, ceux-ci devraient être finalement adoptés, le camp du pouvoir disposant de suffisamment de sièges pour le faire.