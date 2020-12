COVID-19 : la propagation par des personnes asymptomatiques se poursuit

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée de suite, le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 a frôlé les 700 en s’élevant à 682 : 646 contaminations domestiques et 34 importées. 251 cas ont été signalés à Séoul, 201 dans la province de Gyeonggi, 37 à Incheon et 31 à Busan. Le nombre de malades dans un état grave a grimpé de 23 en atteignant 172, et huit décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 564.Face à cette recrudescence préoccupante, les autorités sanitaires ont de nouveau tiré la sonnette d’alarme sur une possible saturation des capacités de réponse du système médical et préventif du pays. Elles ont également expliqué la difficulté d’endiguer la propagation, malgré le relèvement de niveau de distanciation sociale dans la région métropolitaine, par les contaminations groupées de jeunes asymptomatiques.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’ouvrir de nouveaux centres de dépistage dans quelque 150 sites largement fréquentés par la jeunesse.De son côté, la ville de Séoul a annoncé qu’elle discutait avec de grands hôpitaux pour aménager une vingtaine de lits supplémentaires pour les malades dans un état critique. En effet, il n’en reste actuellement que trois disponibles sur un total de 63 dans la capitale.