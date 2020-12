L’ADB revoit à la hausse ses prévisions de croissance sud-coréenne pour cette année

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a relevé de 0,1 point ses perspectives de croissance économique de la Corée du Sud pour cette année, à -0,9 % contre -1 % avancé en septembre dernier. En revanche, elle a maintenu ses prévisions du taux d’inflation à 0,5 %.Pour 2021, la banque régionale a gardé ses perspectives de septembre dernier, à 3,3 %. Quant aux 46 pays membres de l’ADB, excepté le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, elle a estimé à -0,4 % la moyenne de croissance pour 2020, soit une hausse de 0,3 point par rapport à ses prévisions précédentes il y a trois mois, et maintenu ses perspectives d’une croissance de 6,8 % pour l’an prochain.Par pays, les chiffres font état d’une croissance de 2,1 % cette année pour la Chine, -8 % pour l’Inde, 2,3 % pour le Vietnam, -7,8 % pour la Thaïlande et -8,5 % pour les Philippines.