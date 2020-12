Parlement : adoption hier de nombreuses lois « non polémiques »

Photo : YONHAP News

En dépit des tractations, le Parlement a entériné hier nombre de législations qui ne font pas polémique.Les textes adoptés comprennent des amendements visant à mieux protéger les travailleurs soumis à un statut particulier dans 14 catégories d’emplois, comme les livreurs et les caddies de golf, ainsi que d’autres concernant la représentation syndicale et visant notamment à permettre aux employés licenciés d’adhérer eux aussi à un syndicat.Autre dispositif voté hier : la loi spéciale révisée sur l’éclaircissement des causes de deux « désastres sociétaux » majeurs qui ont secoué le pays ces dernières années : le scandale sanitaire des désinfectants pour humidificateur d’air et le naufrage du ferry Sewol. La commission dédiée pourra donc prolonger d’un an et demi sa mission, qui devait initialement s’achever aujourd’hui.L’amendement sur le soulèvement du 18 mai de Gwangju pour la démocratisation du pays a lui aussi été avalisé. Ceux qui feront circuler de fausses informations sur ce mouvement populaire qui a eu lieu en 1980 seront passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.Les trois lois phares visant à garantir une « économie juste » ainsi que les textes permettant de placer la police séparément sous l’autorité de l’Etat et des collectivités locales ont eux aussi été approuvés.