Conflit Choo-Yoon : le Comité de discipline se réunit aujourd’hui

Après deux reports et malgré la protestation du procureur général en exercice, le Comité de discipline du ministère de la Justice s’est réuni aujourd’hui.Objet de ses délibérations : accepter ou non la demande de sanctions disciplinaires contre Yoon Seok-youl, formulée le 24 novembre par la garde des sceaux Choo Mi-ae, sa ministre de tutelle, et déterminer, en cas d’acceptation, la nature des sanctions à lui imposer.Le comité compte sept membres, avec à sa tête la ministre de la Justice. Les six autres sont le vice-ministre, trois personnalités extérieures et deux procureurs, tous choisis par la ministre. Pourtant, cette fois, Choo ne peut pas intervenir dans ces discussions, puisque c’est elle-même qui a requis les mesures punitives.Ces membres peuvent prendre cinq types de sanctions : réprimande, réduction de salaire, suspension de fonction, privation de fonction ou révocation. Si le comité décide des quatre dernières mesures, ce sera au président de la République de les exécuter sur proposition de la ministre.Pour le moment, on ne sait pas si le comité parviendra ou non à arrêter une décision définitive aujourd’hui. Ce que l’on sait en revanche, c’est que l’intéressé ne s’est pas présenté devant le comité. Il y est représenté par ses avocats.