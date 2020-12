Bourse : les étrangers ont acheté pour 5,5 milliards de dollars d’actions en novembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les étrangers ont placé plus de 5,5 milliards de dollars dans la bourse de Séoul, soit le chiffre le plus élevé en sept ans.D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), la valeur des actions sud-coréennes achetées par les étrangers a atteint précisément 5,52 milliards de dollars. Il s’agit d’un montant quatre fois plus important qu’en octobre. Par ailleurs, c’est le deuxième mois consécutif que l’argent placé dans le pays était supérieur à celui investi par les sud-Coréens hors des frontières.Cette préférence pour les titres du pays du Matin clair s’expliquerait par l’amélioration du moral des investisseurs due à la baisse de l’incertitude liée à la présidentielle américaine et aux progrès dans le développement de vaccins contre le COVID-19.Dans ce contexte, la prime des couvertures de défaillance, plus connues sous leur sigle anglais CDS (credit default swaps), sur les obligations émises par la Corée du Sud est tombée en novembre à 23 points de base, en recul de 2 points sur un mois. Cette prime augmente lorsque la situation économique des émetteurs d’obligations se détériore.A la fin du mois de novembre, la valeur de la monnaie sud-coréenne par rapport au billet vert a également progressé, à un dollar contre 1 106,5 wons, soit une baisse de 28,6 wons en un mois.