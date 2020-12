Stephen Biegun : « l’accord de Singapour reste toujours valable »

Photo : YONHAP News

L’accord de Singapour, signé entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un en juin 2018 à l’issue de leur premier sommet, demeure valable.C’est ce qu’a souligné le sous-secrétaire d’Etat américain, actuellement en visite en Corée du Sud, au cours d’une conférence organisée aujourd’hui par l’Institut Asan pour les études politiques sur le thème de « l’avenir des Etats-Unis et de la péninsule coréenne ».Stephen Biegun a en même regretté que le pays communiste ait gaspillé de nombreuses occasions de dialogue ces deux dernières années en cherchant plutôt à trouver des obstacles aux négociations. Il a cependant affirmé que le gouvernement américain n’avait pas abandonné ses efforts politiques, en se disant persuadé que la seule et meilleure solution de ce problème est la diplomatie.Enfin, le diplomate américain a évoqué le 8e congrès du Parti des travailleurs, prévu en janvier prochain, en appelant Pyongyang à employer le temps qui reste d’ici là pour définir l’orientation de sa diplomatie de manière à relancer le dialogue avec Washington.