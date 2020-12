Moon Jae-in précise sa vision de neutralité carbone 2050

Photo : YONHAP News

Suite à la déclaration de son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 lors d'un discours prononcé à l’Assemblée nationale en octobre dernier, le président de la République a présenté, hier, sa vision concrète en la matière lors d'une intervention télévisée retransmise en direct.Après avoir mis en garde contre un réchauffement climatique accéléré de la péninsule d’ici 30 ans, Moon Jae-in a manifesté sa ferme volonté d’assurer l’équilibre entre les gaz émis et extraits dans tous les secteurs en instaurant un écosystème industriel à faible carbone. Il s’est également engagé à poursuivre cette transition de manière équitable de sorte qu’aucune classe sociale ou région géographique n’en soit exclue.Dans la foulée, le chef de l’Etat a promis un soutien sans réserve de la part du gouvernement au développement des technologies concernées à travers différentes subventions, des prêts préférentiels et des fonds ad hoc.En effet, plusieurs régions ou pays majeurs, tels que l’Union européenne, la Chine et le Japon, affichent leur objectif de réaliser le zéro émission net (ZEN) d’ici 30 ans depuis que quelque 120 nations sont parvenues à un accord en ce sens il y a deux ans.Dans ce contexte, Séoul envisage de soumettre bientôt à l'Onu ses stratégies à long terme pour cette initiative.