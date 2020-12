ADMM-Plus : La paix dans la péninsule contribuera à la prospérité de l’Asie-Pacifique, selon Séoul

Photo : YONHAP News

La 7e conférence élargie des ministres de la Défense de l’Asean (ADMM-Plus) s’est tenue hier en ligne. Ce forum de discussion multilatéral regroupe les ministres de la Défense des dix membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de huit autres pays de l’Asie-Pacifique, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine et le Japon.A cette occasion, le ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook a appelé les participants à s'aligner sur les efforts déployés pour installer la paix et la confiance dans la péninsule coréenne, d’autant plus que cela contribuera largement à réduire la menace sécuritaire et à promouvoir la coprospérité dans la région.Suh a présenté les actions menées par son pays en vue de consolider la solidarité et la coopération avec l’Asean. Il s'est engagé à coopérer pour renforcer les compétences des officiers des armées de l'association en élargissant les offres du centre sud-coréen chargé de former le personnel militaire dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’Onu. Dans la foulée, il a promis de collaborer pour le développement de leurs compétences en cybersécurité.Par ailleurs, les participants se sont accordés pour faire front commun pour lutter contre les menaces supranationales grandissantes, y compris la pandémie de COVID-19.