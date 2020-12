COVID-19 : les contaminations d'origine inconnue se multiplient

Photo : YONHAP News

Pour la troisième journée d’affilée, le nombre de patients additionnels atteints par le COVID-19 a approché les 700, en s’élevant à 689 : 673 infections locales et 16 importées. 250 cas ont été signalés à Séoul, 225 dans la province de Gyeonggi, 37 à Incheon et 47 à Ulsan. Le nombre de malades dans un état grave a reculé de trois pour s’établir à 169 alors que huit nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 572.Les autorités sanitaires ont jugé la propagation plus difficile à contrôler que lors de la première vague qui a sévi au printemps à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, du fait que les nouveaux cas identifiés dans la région métropolitaine se répandent à d’autres régions par des contacts entre proches, tels que des membres de famille ou des amis.Face à cette situation critique, le gouvernement envisage d’augmenter considérablement le nombre de dépistages à des fins préventifs afin de détecter davantage de cas asymptomatiques.Et dès lundi prochain, les tests antigéniques reçus par les patients hospitalisés dans des centres d’urgence ou de soins intensifs et soupçonnés d’être atteints par le nouveau coronavirus seront couverts par l’assurance maladie.En parallèle, l’exécutif projette de mobiliser 800 effectifs parmi les militaires, les policiers et les fonctionnaires pour les affecter au service des équipes épidémiologiques de la région de Séoul.Enfin, à deux semaines de Noël, les autorités sanitaires ont appelé une énième fois les citoyens à respecter strictement le protocole sanitaire renforcé lors de l’organisation d’évènements religieux, telles que l’interdiction de se réunir en petit groupe ou de partager des repas collectifs.