Forum de Bali pour la démocratie : Kang Kyung-wha dénonce les « fake news » sur le COVID-19

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères a tiré la sonnette d’alarme contre les fausses informations. Kang Kyung-wha a fait savoir qu’il était urgent de prendre des mesures pour les stopper dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Elle a tenu ces propos lors du 13e Forum de Bali pour la démocratie, qui a eu lieu hier à la fois en ligne et en présentiel.Kang a souligné qu’il faudrait faire de cette crise pandémique une belle occasion de prendre conscience des principes importants de la démocratie, à savoir la responsabilité, l’ouverture et la transparence. Selon elle, comme la démocratie est basée sur un débat libre entre les citoyens, les dirigeants de toute société civile doivent agir activement et rapidement pour juguler « l’infodémie », un néologisme pour désigner la vague de fausses informations qui se propage comme une pandémie.Par ailleurs, Kang a souligné que la Corée du Sud avait su gérer, dès le début, la crise du COVID-19 de façon transparente, ouverte et responsable, après avoir tiré les leçons de celle du syndrome respiratoire du coronavirus du Moyen-Orient (MERS-CoV) qui a sévi dans le pays en 2015. Et d’ajouter qu’il est impératif de partager entre pays voisins les expériences et connaissances liées à la lutte contre l’épidémie, et de fluidifier la circulation de la main d’œuvre essentielle pour assurer la reprise économique au niveau mondial.Le Forum de Bali pour la démocratie est une réunion annuelle qui se tient depuis 2008 à l’initiative du ministère indonésien des Affaires étrangères. Cette année, il a réuni les chefs de la diplomatie d’une dizaine de pays, quelques personnalités de l’Onu et du monde économique ainsi que des représentants de plusieurs associations civiles.