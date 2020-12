Moon Jae-in va envoyer dimanche un émissaire spécial en Russie

Photo : YONHAP News

Le président de la République dépêchera, ce dimanche, l’ancien ambassadeur en Russie Woo Yoon-keun comme son émissaire spécial à Moscou à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la Cheongwadae, Woo rencontrera, durant sa visite d'une semaine, de hautes personnalités du gouvernement et de la Douma. Au cœur des discussion : différents moyens destinés à intensifier la coopération bilatérale, y compris la tenue de l’année croisée Corée du Sud-Russie, prolongée jusqu’à l’an prochain, et la lutte contre le COVID-19. L'occasion aussi d'appeler Moscou à continuer de jouer un rôle actif pour la dénucléarisation et l’installation de la paix dans la péninsule.Enfin, sur le volet économique, l’ancien diplomate sud-coréen cherchera à concrétiser des stratégies baptisées « neuf ponts ». Il s’agit d’élargir la coopération à l’Extrême-Orient russe dans neuf domaines clés : à savoir le gaz, l’électricité, la construction navale, la navigation dans l'Arctique, les chemins de fer, les ports, l’emploi, l’agriculture et la pêche. Ce plan de coopération a été proposé en 2017 dans le cadre de la « nouvelle politique du Nord » élaborée par le gouvernement de Moon Jae-in.