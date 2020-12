Kostat : le COVID-19 risque de creuser les inégalités dans la société sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié, aujourd’hui, son premier rapport sur les changements dans la société sud-coréenne engendrés par le COVID-19.Tout d’abord, d’après un sondage réalisé en mars dernier sur les inégalités sociales causées par la pandémie, 38,6 % des interrogés ont pointé du doigt les différences de « dédommagement des préjudices économiques liés à la propagation du virus ». Ensuite, en mai, seuls 50,3 % ont répondu avoir reçu le même niveau de salaire qu’avant l’éclatement de la crise sanitaire.D’autre part, les femmes et les travailleurs à temps partiel ou en CDD ont été les plus touchés par la réduction des emplois. Ce phénomène s’expliquerait par la chute des activités en face à face, qui a affecté les commerces de gros et de détail, la restauration, l’hôtellerie et les services éducatifs.Le tourisme ressort comme l’un des secteurs les plus durement frappés par le coronavirus. Les dépenses par carte de crédit liées au tourisme ont chuté de 27 % au premier semestre sur un an, et le nombre des étrangers entrant dans le pays de 80 %.Enfin, en mai, l’indice de réponse au COVID-19 de la Corée du Sud a été le meilleur parmi 33 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec cinq décès pour un million d’habitant, et 94 % de la population portaient le masque, le taux le plus élevé au monde.