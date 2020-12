Journée des droits de l’Homme : Washington se dit préoccupé par la situation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont exprimé, hier, leur profonde inquiétude quant à la situation déplorable en Corée du Nord. C’était à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, décrétée par l’Onu à la date du 10 décembre pour célébrer l’adoption de la Déclaration universelle en la matière.Le département d’Etat a fait part d’une telle préoccupation dans un mail envoyé à Radio Free Asia (RFA). Il a déclaré poursuivre la coopération avec la communauté internationale afin de renforcer l’accessibilité des informations et de promouvoir les droits humains dans le royaume ermite.Le Congrès américain a aussi élevé la voix. Au Sénat, la commission des affaires étrangères a publié un communiqué à l’occasion de cette journée. Selon la Voix de l’Amérique (VOA), elle souligne dans ce texte que la crise du COVID-19 a aggravé considérablement les droits de l'Homme dans le monde et appelle à demander des comptes aux pays qui y portent atteinte.La commission parlementaire américaine a notamment dénoncé les exactions commises par le régime nord-coréen, telles que la torture, le lavage de cerveau et la détention arbitraire, entre autres. Selon elle, ces actes sont inacceptables, et leurs auteurs doivent être sanctionnés.Or, le premier intéressé n’a pas hésité à mener une propagande politique via ses médias qui font l’éloge de Pyongyang. Selon eux, la population jouirait plus que jamais dans son pays du respect des droits fondamentaux et de la liberté démocratique.