Un sud-Coréen sur trois se dit favorable à l’accueil de réfugiés sur son sol

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen sur trois serait favorable à l’accueil de réfugiés dans son pays. C’est ce qu’on apprend du rapport publié hier par le Haut-Commissariat des réfugiés de l’Onu, intitulé « Evolution des mentalités en Corée du Sud depuis l’arrivée de réfugiés du Yémen sur l’île de Jeju ».D’après un sondage effectué le mois dernier auprès de 1 016 adultes, 33 % des sondés avaient un avis favorable sur l’accueil de réfugiés sur le territoire, soit une augmentation de neuf points par rapport à 2018, l'année du débarquement des Yéménites.Parmi ces avis positifs, le plus grand nombre, soit 74 %, ont invoqué le respect des droits humains des réfugiés, et 56 % la responsabilité de la Corée du Sud en tant que pays signataire de la convention internationale en la matière.En revanche, 64 % des sondés hostiles à un tel accueil ont avancé une prise en charge pesant sur l’Etat et les citoyens, et 57 % d’éventuels problèmes sociétaux, tels que les crimes.