COVID-19 : Séoul déploie d'importants moyens afin d'éviter le niveau 3 de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Face à la flambée de COVID-19, le président Moon Jae-in a présidé hier pour la deuxième fois une cellule d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). La première du genre remonte à il y a dix mois, en février.La réunion s’est déroulée pendant 90 minutes au lieu d’une demi-heure initialement prévue, compte tenu de la gravité de la situation liée à l’épidémie.Le locataire de la Maison bleue a souligné l’importance de déclencher à temps le niveau 3 de distanciation sociale, même si ce dernier constitue l’ultime recours pour la lutte contre le virus. Il a demandé aux autorités compétentes de faire preuve de détermination lorsque la situation l’oblige.Considérant que la phase actuelle est la « dernière chance » pour éviter le rehaussement de l’alerte au plus haut sur une échelle de cinq, le gouvernement a décidé de déployer d’importants soutiens humains et financiers visant à enrayer la progression du coronavirus.Dans ce cadre, 280 effectifs de la santé publique vont être mobilisés dans des hôpitaux spécialisés. 550 médecins indépendants recrutés par l’Association des médecins sud-coréens (KMA) vont être affectés dans des centres de dépistage. Et quelque 300 étudiants bénévoles en médecine seront également dépêchés sur place.Par ailleurs, des subventions destinées aux professionnels de santé étaient également débattues. Les infirmiers qui prennent en charge les patients en état critique se verront verser une prime de risque de 3 millions de wons par mois, l’équivalent de 2 270 euros.De son côté, l'Agence nationale contre les incendies (NFA) va mettre à disposition 45 ambulances et 180 secouristes régionaux afin de transporter des patients dans la région métropolitaine.