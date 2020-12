Photo : YONHAP News

L'hiver a bel et bien pris ses marques en Corée du Sud. Ce matin, le mercure a chuté à -10°C à Séoul, en baisse de huit degrés par rapport à hier. Une alerte au grand froid, la première de la saison, a été déclenchée dans le nord de la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, et l'ouest de celle de Gangwon, dont le chef-lieu Chuncheon a enregistré -12°C. Les températures resteront globalement négatives dans l'après-midi, et le froid devrait s'intensifier demain, avant un redoux attendu pour jeudi.Du côté du ciel, il est dégagé sur la majeure partie du territoire, hormis dans le quart sud-ouest de la péninsule, entre Gwangju et l'île de Jeju, qui connaîtra des chutes de neige pouvant aller jusqu'à 30 cm notamment dans les régions montagneuses.