COVID-19 : la barre des 1 000 cas franchie pour la 1ère fois depuis le début de l'épidémie

Photo : YONHAP News

Face au dernier rebond épidémique, le nombre de nouvelles contaminations a atteint 1 030 hier. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le premier cas identifié en janvier en Corée du Sud.Afin d’endiguer cette troisième vague, les autorités sanitaires ont mis en place dès aujourd’hui 150 points de dépistage de fortune dans les lieux hautement fréquentés comme la gare de Séoul et celle de Yongsan. Ils resteront ouverts de 9 h à 18 h en semaine comme le week-end.Tous ceux qui souhaitent se faire dépister de façon anonyme peuvent y accéder gratuitement même s’ils ne présentent aucun symptôme. La seule information requise est leur numéro de téléphone.Dans un contexte où l’épidémie ne cesse de flamber malgré le niveau 2,5 de distanciation sociale, toutes les écoles maternelles et primaires situées dans la région métropolitaine ont décidé de mettre en place des cours à distance à partir de demain. Ce dispositif sera maintenu jusqu’à la fin de l'année.Rappelons que les collèges et les lycées situés à Séoul et dans sa couronne ont déjà effectué les cours à distance depuis le 7 décembre dernier. Cependant, des classes d’urgence resteront ouvertes afin d’accueillir les enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la prise en charge.La ville d’Incheon et la province de Gyeonggi vont leur emboîter le pas à compter de demain afin de participer aux efforts déployés par les autorités pour la lutte contre l’épidémie.Ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas est retombé à 718, dont 682 contaminations domestiques et 36 importées. Ce chiffre représente 312 cas de moins que la veille. Pourtant, cette baisse serait liée au fait que le nombre de dépistages est en général moins important le week-end qu’en semaine.Parmi les infections identifiées à l’intérieur du pays, 217 l'ont été à Séoul, 220 dans la province de Gyeonggi et 36 à Incheon. Le nombre des décès s'est également accru de sept pour totaliser 587.