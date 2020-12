L'émissaire spécial de Moon Jae-in arrive en Russie

Photo : KBS News

L'émissaire spécial du président Moon Jae-in est arrivé hier à Moscou pour une visite de sept jours, à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Woo Yoon-keun rencontrera de hautes personnalités du gouvernement et de la Douma, dont le vice-Premier ministre Yuri Trutnef, afin de transmettre la ferme volonté de Séoul de promouvoir les relations bilatérales.L’ex-ambassadeur en Russie transmettra une lettre de Moon Jae-in à Vladimir Poutine lors de son entretien avec le conseiller présidentiel à la diplomatie Yuri Ushakov. L'éventuelle visite du président russe à Séoul sera au coeur de leur discussions.Par ailleurs, l'envoyé spécial de Moon Jae-in cherchera avec ses interlocuteurs russes à concrétiser la stratégie dite des « neuf ponts ». Il s’agit d’élargir la coopération bilatérale dans neuf domaines dont le gaz, l’électricité, la construction navale et la navigation dans l'Arctique. La collaboration sanitaire et la lutte conjointe contre le COVID-19 seront elles aussi abordées.