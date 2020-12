Le réalisateur sud-coréen Kim Ki-duk est décédé du COVID-19 en Lettonie

Photo : YONHAP News

Le cinéaste Kim Ki-duk est mort dans la nuit de jeudi à vendredi des suites du COVID-19. L’ambassade de Corée du Sud en Lettonie a confirmé le décès d’un sud-Coréen cinquantenaire dans un hôpital de Riga.Selon les médias locaux, Kim est arrivé le 20 novembre dernier dans ce pays balte et n’était pas joignable depuis le 5 décembre. Il comptait acheter une propriété et demander un certificat de résidence dans ce pays membre de la zone euro.L’artiste qui a réalisé entre autres « Printemps, été, automne, hiver…et printemps », « Pieta » et « Samaria » a écrit une nouvelle histoire du cinéma du pays du Matin clair. En effet, il a été récompensé dans les trois plus prestigieux festivals cinématographiques au monde, à savoir Cannes, Venise et Berlin.Pourtant, la fin de sa carrière a été entachée en 2017 par des accusations de comportements abusifs envers des actrices. Depuis, il menait principalement ses activités à l’étranger.