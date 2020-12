Grippe aviaire : un ordre administratif d'urgence pour enrayer la propagation

Photo : YONHAP News

La grippe aviaire se propage rapidement en Corée du Sud. Trois nouveaux cas hautement pathogènes ont été identifiés dans un élevage de poules pondeuses, situé à Gimpo, à environ 20 km à l'ouest de la capitale, et deux fermes de canards situées à Yeongam, dans le sud-ouest de la péninsule.Depuis le premier cas recensé le 26 novembre dernier, la Corée du Sud a détecté, en seulement 17 jours, 13 élevages touchés par l'épizootie sur l'ensemble de son territoire.Face à l'accélération des contaminations, le gouvernement avait même mis en place à l'échelle nationale l'arrêt des déplacements de personnes et de véhicules liés aux élevages au cours du week-end dernier. Malgré cette mesure drastique, trois cas supplémentaires ont été identifiés hier.L'exécutif a donc arrêté un ordre administratif d'urgence qui interdit, à partir de lundi à 0 h, l'accès aux fermes de tout véhicule d'opération pour les élevages, sauf les transporteurs d'aliments pour animaux, d'excréments et de composts. Il envisage ainsi de prévenir les contaminations horizontales entre des fermes avicoles.Il est à noter que 23 cas ont déjà été détectés chez des oiseaux sauvages, qui sont les foyers de la maladie. Or, le pays du Matin clair attend d'ici mi-janvier des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Ce qui rendra inefficaces les mesures de prévention contre l'épizootie et pourrait lourdement affecter le prix des poulets et des œufs.