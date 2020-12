Gaz à effet de serre : Séoul présentera un plan ambitieux de réduction pour 2030

La Corée du Sud s’est engagée à faire de son mieux afin de présenter rapidement un plan ambitieux dans le but de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C’est ce qu’a déclaré dimanche le président Moon Jae-in lors du sommet virtuel sur le climat, co-organisé par l'Onu, le Royaume-Uni et la France à l’occasion du 5e anniversaire de l'Accord de Paris.Le locataire de la Maison bleue a également fait savoir sa volonté de définir d’ici la fin de cette année une stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.Dans ce cadre, le gouvernement établira des feuilles de route adaptées à chaque secteur et des scénarios que chaque citoyen pourra mettre en place de manière spontanée dans la vie de tous les jours. Le pays va également développer l’industrie verte en mettant à profit la révolution numérique.De plus, sa contribution déterminée au niveau national (CDN) pour 2030, nouvellement convertie en termes absolus, sera également soumise aux Nations unies.Rappelons que le pays du Matin clair s’est fixé en 2015 l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37 % par rapport au statu quo d'ici 2030. Dans son nouveau plan à présenter à l’Onu, il prévoit de les réduire de 24,4 % par rapport à celles de 2017.Enfin, le numéro un sud-coréen a sollicité un intérêt particulier et une participation importante pour le sommet P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) qui se tiendra l’année prochaine à Séoul.