Le gouvernement renforce ses mesures de soutien pour protéger les travailleurs « essentiels »

L'exécutif vient d’annoncer une série de mesures de protection destinées aux « travailleurs essentiels » qui assurent les missions indispensables au maintien du fonctionnement de la société malgré la propagation du COVID-19.Dans un communiqué publié aujourd’hui par le ministère du Travail, ces mesures visent à protéger les travailleurs essentiels qui connaissent des difficultés liées aux risques de contamination et à la diminution de leurs revenus.Tout d’abord, les enseignants qui s’occupent des classes après l’école, soit quelque 90 000 personnes, se verront attribuer une prime de 500 000 wons ou 378 euros par personne au cours du 1er semestre l’an prochain.Les livreurs de colis et les éboueurs pourront quant à eux bénéficier d’un suivi de l’état de santé pour prévenir, entre autres, les maladies respiratoires et cardio-vasculaires.Les autorités publiques envisagent également d’élargir le nombre de postes entrant dans le champ d'application de l’assurance accidents du travail.