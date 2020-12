BOK : le télétravail peut entraîner un exode vers la banlieue

Photo : YONHAP News

Le télétravail se développera en Corée du Sud même après le COVID-19, et cela entraînera de nombreux déménagements dans la banlieue où le coût du logement est relativement abordable. C'est ce que prévoit la Banque de Corée (BOK) dans son rapport, rendu public hier, sur le bilan et les enjeux du télétravail en temps de crise sanitaire.Selon le rapport, le travail à domicile imposé en raison de la pandémie est aujourd'hui accepté de manière positive par les entreprises tout comme les salariés. Ces derniers ont d'ailleurs beaucoup investi pour optimiser cette pratique d'un nouveau genre. D'où les attentes sur sa pérennisation.L'étude suggère ainsi une certaine hausse de la demande de locaux commerciaux ou résidentiels en banlieue au détriment des bâtiments situés dans les grandes villes, dont les loyers sont bien plus élevés.La BOK souligne d'ailleurs que le télétravail contribuera à augmenter la productivité dans les pays dotés, comme la Corée du Sud, de technologies de l'information avancées mais souffrant d’un long trajet domicile-bureau généralisé.Le rapport ajoute que le travail à domicile sera réussi sous certaines conditions : un retour à la normale dans les écoles et les gardes d'enfants, ou un espace bien séparé pour le travail.